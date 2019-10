Coburg 16.10.2019

Schweigemarsch zum Volkstrauertag

Der Bürgerverein Neuses übernimmt in Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen am Sonntag, 17. November, die Durchführung der Gedenkfeier am Ehrenmal. Los geht es um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Kirchgang, ...