Die Hochschule für evangelische Kirchenmusik lädt zu einem Orgelgeburtstagskonzert am Donnerstag, 30. Mai, um 20 Uhr in den Großen Orgelsaal Bayreuth, Wilhelminenstraße 9, ein. Die Goll-Orgel war am Himmelfahrtstag vor 24 Jahre geweiht worden. Heuer reisen Gäste aus Schweden an. Helena Ambertson und Lasse Hagström werden Werke schwedischer Komponisten und Organisten spielen. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Am Vortag werden die beiden einen Workshop für Kinder leiten. red