Die Schwedenprozession findet am kommenden Sonntag, 23. Juni, statt. Sie wird von Weihbischof Herwig Gössl aus Bamberg geleitet. Die Messfeier, der sich die Prozession zur Festung Rosenberg anschließt, beginnt am Sonntag um 8 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer. red