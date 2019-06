Schwede hat Rauschgift "an Bord"

Im Auto eines 28-jährigen Schweden fanden Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Mittwochvormittag gleich mehrere Betäubungsmittel. Der Mann war Mitfahrer in dem Wagen, den die Streife am Autohof Himmelkron kontrollierte. Ihm konnten letztlich zwei Joints und jeweils eine geringe Menge Marihuana und Haschisch zugeordnet werden. Nach Konfrontation mit den Tatsachen räumte der Mann ein, dass die Drogen für den Eigenkonsum vorgesehen waren. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und zeigten den Schweden wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz an. pol