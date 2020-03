Schweda 50 Jahre in der CSU

Für 50 Jahre Zugehörigkeit zur CSU hat der CSU-Ortsverband Baunach den Baunacher Ehrenbürger und CSU-Ehrenmitglied Reinhold Schweda geehrt.

Schweda trat der CSU am 30. Juni 1969 bei. Seit 1971 hatte er die unterschiedlichsten Ämter in der Partei inne und war aktiv dabei. 1971 wurde er zum Beisitzer im Ortsvorstand der CSU Baunach gewählt. 1973 übernahm er das Amt des Schriftführers für vier Jahre, insgesamt 22 Jahre wirkte er als stellvertretender Ortsvorsitzender (1977 bis 1999), 14 Jahre führte er den Ortsverband Baunach als Ortsvorsitzender (1999 bis 2013), 24 Jahre wurde er mit besten Ergebnissen Stadtrat von Baunach, und während dieser Zeit hatte er auch das Amt des Fraktionsvorsitzenden inne (1984 bis 2008), sechs Jahre wirkte er als Zweiter Bürgermeister der Stadt Baunach an der Seite von Georg Wild (1996 bis 2002).

Viele Jahre war Reinhold Schweda auch Mitglied des CSU-Kreisvorstandes der CSU Bamberg Land. 2013 hat ihn der Ortsverband Baunach zum Ehrenmitglied der CSU Baunach ernannt. Besondere Erwähnung verdient sein gesamtgesellschaftliches Engagement über Parteigrenzen und Parteiziele hinweg, so war Schweda wesentlich an der Schaffung der Baunacher Großkrippe im Jahr 1984 beteiligt, hat diese kontinuierlich erweitert und auf den guten Erhalt geachtet. Bis heute ist er beim Auf-, Um- und Abbau dabei. Noch heute arbeitet der Geehrte als Stadtheimatpfleger und Baunacher Nachtwächter.

Der Stadtrat würdigte seinen langjährigen Einsatz mit der Verleihung des Ehrenringes und der Ehrenbürgerwürde der Stadt Baunach. Reinhold Schweda habe sich immer zum Wohle der Stadt, der Bürger und der Vereine eingesetzt und dabei stets die Fahne der CSU hochgehalten. Man könne ihn als ein Urgestein der Baunacher CSU bezeichnen.

MdL Holger Dremel verlas die Dank- und Ehrenurkunde des Parteivorsitzenden Markus Söder, und die Ortsvorsitzende und stv. Kreisvorsitzende Andrea Weigler überreichte ein Präsent und steckte Reinhold Schweda die Ehrennadel mit fünf Sternen ans Revers. red