Schwarzmüller setzt auf Eltmann

Große Pläne hat die österreichische Schwarzmüller- Gruppe mit ihrem neuen Standort in Eltmann. Als deutsche Drehscheibe für den Verkauf von Neufahrzeugen sollen noch in diesem Jahr rund 50 Millionen Euro Umsatz gemacht werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Von acht Mitarbeitern bei der Übernahme wird der Personalstand bis Ende 2019 auf 30 Mitarbeiter ausgebaut. Das gab der Chef des österreichischen Herstellers, Roland Hartwig, am Unternehmenssitz in Freinberg (Oberösterreich) bekannt.

Bei Palm

Vergangenen Oktober hat die Schwarzmüller-Gruppe in Eltmann an der Maintalautobahn (A 70) zwischen Bamberg und Schweinfurt eine bestehende Service- und Reparaturwerkstätte übernommen. Das Gelände befindet sich gegenüber der Papierfabrik Palm. Das gesamte Gelände wurde für die neuen Zwecke adaptiert. Jetzt ist der Umbau den Angaben zufolge abgeschlossen. 27 000 Quadratmeter stehen zur Verfügung, davon werden 10 000 Quadratmeter als Stellfläche für die Abholung von Neufahrzeugen verwendet. Am Standort Eltmann werden bereits 2019 mehr als die Hälfte aller nach Deutschland zu liefernden Fahrzeuge bereitgestellt. Vor allem aus dem tschechischen Werk in Žebrák bei Prag werden rund 1500 Baufahrzeuge nach Eltmann überstellt und an Kunden übergeben. Hartwig rechnet deshalb mit rund 50 Millionen Euro Umsatz am fränkischen Standort in diesem Jahr.

Alle Dienstleistungen

"Schwarzmüller setzt als Premiumhersteller nicht nur auf die besten Fahrzeuge, sondern auch auf ein umfangreiches Serviceangebot", betonte Hartwig. Um den Kunden im gesamten Lebenszyklus alle Dienstleistungen rund um das Fahrzeug anbieten zu können, werde Eltmann zum vollwertigen Wartungs-, Reparatur- und Service-Standort ausgebaut. Dafür plant Hartwig einem deutlichen Anstieg der Beschäftigten. "Wir benötigen Fachkräfte für die Werkstatt und wollen auch Miet- und Gebrauchtfahrzeuge hier zur Verfügung stellen", kündigte Hartwig an.

Das freut nicht zuletzt den Bürgermeister der Stadt Eltmann, Michael Ziegler: "Für Eltmann ist diese Übernahme sehr erfreulich. Denn von der Dynamik, die hier entstanden ist, profitiert auch die Stadt durch neue Arbeitsplätze und zusätzliche Steuereinnahmen."

Richtung Norden

Vom neuen Standort Eltmann aus werde der Markt über Franken hinaus nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bearbeitet, so Hartwig. Deutschland ist nach seinen Angaben für die Schwarzmüller-Gruppe seit 2017 der größte Absatzmarkt. Hier sei der Marktanteil innerhalb von fünf Jahren verdoppelt worden, erläuterte der Schwarzmüller-Chef. 2018 habe man in Deutschland 2800 Fahrzeuge abgesetzt, das ist ein Drittel der insgesamt 9306 im abgelaufenen Jahr hergestellten Fahrzeuge. Seit 2015 bedeute dies eine Steigerung von 59 Prozent auf dem deutschen Markt (2015: 1762; 2018: 2800).

Wachstumsziele

Die aktuelle regionale Verteilung des Absatzes in Deutschland untermauert laut Unternehmensangaben die weiteren Wachstumsziele: Mehr als 90 Prozent der Fahrzeuge gehen aktuell nach Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. "Deshalb wollen wir in Deutschland von aktuell rund fünf Prozent auf einen zweistelligen Marktanteil wachsen", sagte Hartwig.

In Deutschland ist der österreichische Hersteller, wie er selbst mitteilte, mit komplexen und hochwertigen Bau- und Entsorgungsfahrzeugen wie Kipper, Tieflader und Schubboden "besonders erfolgreich". Ihr Anteil am gesamten Absatz beträgt etwa zwei Drittel, gefolgt von den Fernverkehrsfahrzeugen mit knapp einem Drittel.

Innovationen

Dementsprechend habe die Schwarzmüller-Gruppe die Produktpalette für Deutschland erweitert. Der Einstieg sei mit der vollisolierten Thermomulde, die vor allem im Straßenbau eingesetzt wird, gelungen. In der Zwischenzeit habe man auch eine Kastenmulde für den norddeutschen Markt entwickelt. Weitere Innovationen werden laut Firma demnächst bei der Fachmesse "bauma 2019" in München präsentiert. red