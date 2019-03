"Schwarzkittel" zieht gegen Seat Kürzeren

Nicht mehr wild ist ein Wildschwein, dass am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2445 einen Wildunfall verursachte. Wie die Polizei meldete, war gegen 19.45 Uhr eine 18-Jährige dort mit ihrem Auto von Oerlenbach in Richtung Münnerstadt unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Nüdlingen kollidierte ihr Seat mit einem Wildschwein, das die Straße überquerte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden im Frontbereich. pol