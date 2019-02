Schwarzkittel kollidiert mit einem Mini

Bekanntschaft mit einem Wildschwein machte eine 51-jährige Mini-Fahrerin am Montagmorgen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 7.15 Uhr auf den Höhenweg von Roth in Richtung Reichenbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Roth lief ein Wildschwein auf die Fahrbahn und wurde vom Auto frontal erfasst. Durch die Kollision mit dem Tier entstand ein Schaden an der Fahrzeugfront in Höhe von circa 2500. pol