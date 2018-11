Haßfurt vor 17 Stunden

Schwarzfahrer wird gestoppt

Mit einem fahrerlaubnispflichtigen Kleinkraftrad war am Freitagmittag ein 59-Jähriger in der Brüder-Becker-Straße in Haßfurt unterwegs, als er von einer Streife der Polizeiinspektion Haßfurt angehalte...