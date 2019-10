Schwarzfahrer muss in den Knast

Martin Schweiger Weil er im vergangenen Jahr dreimal ohne gültige Fahrkarte mit der Bahn von einem Bahnhof im Maintal im Kreis Haßberge nach Schweinfurt fuhr und dabei erwischt wurde, hat das Amtsgericht in Haßfurt am Mittwoch einen Studenten aus dem Landkreis wegen des "Erschleichens von Leistungen" zu einer Freiheitsstrafe von einem Monat und zwei Wochen verurteilt.

Der Angeklagte hatte die Verhandlung in die Länge gezogen, indem er die Anhörung neuer Zeugen beantragte. Genutzt hat es ihm am Ende nichts. Dass die Strafe so heftig ausfiel, liegt daran, dass der Schwarzfahrer schon viermal wegen desselben Delikts verurteilt wurde. Das letzte Mal wurde er im Oktober 2017 wegen vier Schwarzfahrten zu einer zweimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Nur drei Monate später wurde er wieder ohne Fahrschein erwischt.

Richterin Ilona Conver sprach daher in der Urteilsbegründung von einer "enormen Rückfallgeschwindigkeit" des jungen Mannes, der "denkt, wir machen hier Kasperltheater". Eine positive Sozialprognose konnte die Vorsitzende nicht erkennen, weshalb sie die Strafe nicht zur nochmaligen Bewährung aussetzte. "Sie haben nichts getan, um sich hier besser zu verkaufen", hielt sie dem Mann vor.

Wegen ein paar Euro

Der Angeklagte muss außerdem damit rechnen, dass die Bewährungsstrafe aus dem Jahr 2017 widerrufen wird und er länger hinter schwedische Gardinen muss - und das wegen eines Kaufpreises von knapp 22 Euro, die die drei Fahrscheine damals gekostet hatten. Verteidiger Alexander Wessel hatte für zwei der drei Schwarzfahrten des damaligen Schülers Freispruch beantragt, weil zwei Zugbegleiter, die als Zeugen aussagten, sich nicht an den Angeklagten und dessen Schwarzfahrten erinnern konnten. Der Anwalt sah daher nur eine Schwarzfahrt als erwiesen und beantragte eine nochmalige Bewährungsstrafe, zumal keine Wiederholungsgefahr mehr bestehe, da sein Mandant kein Schüler mehr ist.

Die Anklagevertreterin hatte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten beantragt. Die Aussage des Angeklagten, er habe im Zug seine Schülerwochenkarte vergessen gehabt, ließ sie nicht als Argument gelten. Denn wie zwei Zugbegleiter im Zeugenstand mitteilten, können personenbezogene Fahrkarten im Nachhinein in einem Service-Zentrum der Bahn gegen eine Gebühr von sieben Euro vorgezeigt werden. Dann werde das Bußgeld in Höhe von 60 Euro nicht fällig. Dies habe der Angeklagte jedoch nicht getan, argumentierte die Vertreterin der Anklage für ihre Forderung.

Das Urteil des Amtsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.