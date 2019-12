Schwarzfahrer beleidigt auch noch Polizisten

Am Samstagnachmittag wurde ein 43-jähriger Pkw-Fahrer, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, erneut beim Fahren eines Pkws erwischt. Bei der Personalienfeststellung beleidigte der Unverbesserliche zudem noch die eingesetzten Polizeibeamten, so dass er nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung anzeigt wird. pol