Ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls wurde am Mittwoch in der Salinenstraße gestohlen. Ein 20-Jähriger hatte es von 6 bis 14.15 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz eines Altenheimes gestellt. Es hat einen Wert von 600 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol