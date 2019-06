Mutwillig verkratzt wurde am Samstag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.20 Uhr ein auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes in Hofheim geparkter schwarzer Touran. Der unbekannte Täter verursachte einen Schaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt unter Telefon 09521/927-0. pol