Im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr, bis Montagmorgen hat in der Fritz-Hoffmann-Straße in Forchheim ein bislang unbekannter Täter das Auto eines 29-Jährigen verkratzt. An dem am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat wurde ein Schaden an der Motorhaube von circa 700 Euro verursacht.