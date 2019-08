Schwarzer Opel Astra wird angefahren

In der Zeit von Donnerstag, 8. August, 17 Uhr, bis Mittwoch, 14. August, 7.30 Uhr, ist in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein schwarzer Opel Astra in der Sudetenstraße angefahren worden. In diesem Zeitraum streifte ein unbekannter Wagen die linke Seite des Opels und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09131/760-514. pol