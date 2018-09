Schwarzer Mercedes angefahren

Nur knappe zwei Stunden hatte am Montagmittag ein 26-Jähriger seinen schwarzen Mercedes in Forchheim am rechten Fahrbahnrand in der Friedrich-von-Schletz-Straße geparkt: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Fahrzeug im Bereich der linken vorderen Tür bis zum Kotflügel und fuhr im Anschluss, ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen, weiter. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 4000 Euro. Wer Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.