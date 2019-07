In der Zeit von Samstag, 13. Juli, 10.30 Uhr, bis Montag, 15. Juli, 15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter den schwarzen Audi eines 25-Jährigen an der rechten Seite verkratzt. Das Fahrzeug stand in Forchheim auf einem privaten Stellplatz in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.

pol