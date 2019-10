Mit schwarzer Farbe besprüht wurde in der Nacht auf Dienstag das Gebäude des Parküberwachungsdienstes in der Hornthalstraße. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Ebenfalls zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagabend 18 Uhr besprühten Unbekannte Am Kanal die Mauer einer Einfahrt mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden hier beträgt 400 Euro.