Schwarzbrotabend im Gemeindehaus

Zum Schwarzbrotabend wird am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr ins evangelische Gemeindehaus in Kasendorf eingeladen. Pfarrer. Uhlig, Professor für Altes Testament an der Evangelischen Hochschule Tabor/Marburg, stellt den Propheten Obadja vor und gibt hilfreiche Impulse zur biblischen Einordnung und zum Verstehen seiner Botschaft. Das Alte Testament bekommt grundsätzlich wieder mehr Gewicht in der Verkündigung der Evangelischen Landeskirche Bayern. Obadja ist das kürzeste Buch im Alten Testament und wird für den 14. November von der ökumenischen Tagesbibellese vorgeschlagen. Schwarzbrotabende sollen helfen, biblische Zusammenhänge besser zu erkennen, Fragen zu klären und den Glauben zu vertiefen. Zusammen mit dem Erwachsenenbildungswerk Oberfranken-Mitte lädt die Kirchengemeinde Kasendorf zu einem informativen Austausch ein. red