Schwarzach feiert Kirchweih

Die traditionelle Johanniskirchweih der evangelischen Kirchengemeinde Schwarzach findet am morgigen Sonntag statt. Der Kirchweihgottesdienst für die ganze Familie mit Kinderprogramm beginnt um 9.30 Uhr. Danach spielt der Posaunenchor zum Frühschoppen im Pfarrhof auf. Auch für ein deftiges Mittagessen ist gesorgt. Am Nachmittag werden Torten und Kuchen angeboten. Vom Musikverein Mainroth wird ab 15 Uhr Unterhaltungsmusik zu hören sein. Für Kinder und Teenies sind ab 14 Uhr verschiedene Spiel-Angebote vorgesehen. Die Schlussandacht in der Kirche wird von 18 bis 18.30 Uhr gefeiert. red