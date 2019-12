Schwarz lädt ein

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) lädt am Donnerstag, 5. Dezember, von 16 bis 18 Uhr zu seiner Bürgersprechstunde ins Wahlkreisbüro, Luitpoldstraße 48a, ein. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung unter Tel. 0951/51929400 oder per E-Mail an andreas.schwarz.ma04@bundestag.de gebeten. red