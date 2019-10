Schwangeren in Madagaskar helfen

Die Gewinnerin des Preises "Goldene Bild der Frau des Jahres 2018" der Zeitschrift "Bild der Frau", Tanja Hock (Hebamme und Rettungssanitäterin), kommt am Mittwoch, 9. Oktober, nach Erlangen. Sie lebt seit über 13 Jahren auf Madagaskar und hat dort Unglaubliches erreicht: Seit 2009 fährt sie mit ihren einheimischen Mitarbeitern mit einem Hebammenmobil in die Dörfer und die Slums der Hauptstadt, um dort Schwangere vor Ort zu betreuen. Im kleinen Hörsaal der Universitätsfrauenklinik in Erlangen wird sie ihr Projekt "Mobile Hilfe Madagaskar" (MHM) vorstellen. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch am Informationstisch der "MHM" eingehender zu informieren. Die Veranstaltung beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red