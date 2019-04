Schwangere verursacht Crash

Am Dienstag um 21.20 Uhr befuhr eine 28-jährige Golf-Fahrerin die Köstener Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Coburger Straße einbiegen. Hier überquerte ein 29-jähriger Fiat-Fahrer, vom Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring kommend, die Kreuzung geradeaus. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge, so dass ein Sachschaden von 20 000 Euro entstand. Die schwangere Unfallverursacherin, der Fiat-Fahrer, dessen Ehefrau und Kleinkind wurden vorsorglich ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Foto: Frank Spitzenpfeil