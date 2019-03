Schwan auf der Autobahn

Offensichtlich hat ein ausgewachsener Schwan die Autobahn mit einem Weiher verwechselt. Denn der Schwan war auf der Autobahn 3 zwischen der Rastanlage Aurach-Nord und der Anschlussstelle Erlangen-West auf der Fahrbahn unterwegs, was letztlich zu einem Verkehrsunfall führte.

Ein Golf-Fahrer bremste sein Fahrzeug vor dem Schwan zum Stillstand ab. Zwei weitere Fahrzeugführer erkannten die Gefahrenstelle und konnten ebenfalls zum Stillstand abbremsen. Der darauffolgende Autofahrer erkannte die Situation zu spät und krachte in das vor ihm stehende Auto und von dort aus weiter in die Außenschutzplanke.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand durch den Aufprall hoher Sachschaden, welcher von der Verkehrspolizei Erlangen auf 10 000 und 15 000 Euro geschätzt wird. Zudem waren die am Unfall beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an der Außenschutzplanke wird durch die Autobahnmeisterei beseitigt. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt - weder Mensch noch Schwan. pol