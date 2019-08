Der Schwallclub Wachenroth feiert am Samstag, 3., und Sonntag, 4. August, sein traditionelles Kellerfest in der Albacher Straße. Beginn ist am Samstag um 18.30 Uhr mit Kellerbetrieb, ab 20.30 Uhr startet dann die Blechparty mit "Die kleine Dorfmusik - Next Generation". Am Sonntag wird zuerst um 10.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, anschließend ist Mittagessen und Kellerbetrieb angesagt. red