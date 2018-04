Schwabthal Ziel des Seniorenausflugs

Jetzt wird wieder gewandert! Dazu lädt das Senioren- und Generationenmanagement alle unternehmungslustigen älteren Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 18. April, ein. Erkundet wird die Gegend um Schwabthal bei Bad Staffelstein. Ausgangspunkt ist Kümmersreuth. Von dort aus geht's über Kaider, vorbei an der Marienkapelle in Richtung End nach Schwabthal zur Gaststätte "Zum Löwen". Für die musikalische Umrahmung und einen gepflegten Tanznachmittag ist gesorgt. Abfahrt ist am Bamberger Bahnhof, Ecke Atrium, um 8.30 Uhr für alle, die an der Wanderung teilnehmen möchten, für alle anderen geht es um 10.45 Uhr los. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr. Busse bringen die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt. Die Anmeldung ist nur am Freitag, 13. April, ab 8 Uhr möglich, im Büro des Senioren- und Generationenmanagements (Nebengebäude Rathaus Geyerswörth, Zimmer N0). Karten können wegen der Essensvorbestellungen nicht zurückgenommen werden. Fahrt, Essen und Musik sind im Preis inbegriffen, so die städtische Pressestelle. red