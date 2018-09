Schwabsberger sind zu Gast

Nach der Verlegung des Auswärtsspiels in Raindorf auf den Samstag, 3. November, um 14 Uhr haben die Bundesligakegler des TSV Breitengüßbach am dritten Spieltag erneut Heimrecht. Mit dem KC Schwabsberg kommt ein Team in die Frankenstuben, mit dem es in den letzten zwei Jahren die spannendsten Duelle gab. Zuletzt setzten sich die Kegler von der Ostalb zweimal in Folge mit 5:3 Mannschaftspunkten (MP) und jeweils drei Kegeln Vorsprung in Oberfranken durch.

Nach den starken 3819 Holz im Derby gegen Bamberg, die aber nicht zum Erfolg reichten, gehen die Spieler um Leistungsträger Christian Jelitte mit breiter Brust in das Duell mit dem KCS. Einziger Wermutstropfen bleibt für den TSV der verletzungsbedingte Ausfall von Neuzugang Christian Rennert, der noch eine unbestimmte Zeit lang pausieren muss.

Die Leistungsträger Mathias Dirnberger (Staffelstein) und Philipp Vsetecka (Zerbst) haben die Schwabsberger verlassen, dafür sorgte man aber mit Bernd Klein (Amberg) und Dietmar Brosi (Kipfenberg) auch gleich wieder für bundesligaerfahrenen Ersatz. Hinzu kommt noch Studienrückkehrer und Nationalspieler Timo Hehl, der bereits in den ersten beiden Partien (653, 630) gezeigt hat, dass er nichts von seinem Können eingebüßt hat. Mit einem 0:8 beim Titelfavoriten Zerbst gestartet, gelang jüngst ein 6:2 gegen Lorsch mit 3783 Kegeln. ts