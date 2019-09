"Schwabachstüberl" wird saniert

Am Donnerstag, 12. September, findet ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Kleinsendelbach eine Gemeinderatssitzung statt. Themen sind unter anderem die Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise zur Ertüchtigung des "Schwabachstüberls" und der Abschluss eines neuen Werkvertrages für Friedhofsdienstleistungen. Außerdem geht es um die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange zum integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) der Gemeinde Dormitz und zum Bebauungsplan "Betonwerk Hemmerlein" in Neunkirchen am Brand. Eine Viertelstunde vor Beginn der Sitzung haben die Bürger die Möglichkeit, Anfragen oder Informationen an den Gemeinderat vorzubringen. red