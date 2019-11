Schwab fühlt sich "im falschen Film"

bernhard Panzer Einen Bericht über den textilen Sonnenschutz im neuen Pavillon der Carl-Platz-Schule erstattete Bürgermeister German Hacker (SPD) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Angefragt hatte die CSU-Fraktion.

Die Opposition wurde getrieben von der Ungewissheit, wie heftig die Mängel beim Sonnenschutz denn sind. Denn letztlich habe sich der Bürgermeister ja entschieden, eine entsprechende textile Ausführung beim Rathaus-Neubau nicht einzusetzen, weil man in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht habe. Daraufhin ist der Beschluss im Stadtrat aufgehoben und anders gefasst worden.

Bürgermeister Hacker relativierte die Mängel an der Schule. Tatsächlich sei bemerkt worden, dass in vier Zimmer zu viel Sonnenlicht einstrahlte und sich die Räume auch aufgeheizt haben. Für Letzteres wiederum hätte aber auch ein vorübergehender Defekt an der Lüftung verantwortlich sein können, sagte Hacker. Jedenfalls seien seitens der Schule oder der Eltern keinerlei Beschwerden an die Stadtverwaltung gedrungen.

Mit innenliegenden Blenden könne man im nächsten Sommer den Mangel schnell und kostengünstig beheben. Für Hacker ist das "ein völlig überschaubares Problem."

"Ganz hart an der Grenze"

Das wiederum brachte CSU-Fraktionsvorsitzenden Bernhard Schwab zum Zweifeln. "Das hat sich damals aber ganz anders angehört", sagte er. Wenn es jetzt keine Beschwerden gebe, weshalb habe man da ein Problem daraus gemacht? Schwab weiter: "Ich glaub, ich war im falschen Film." Denn immerhin seien die Schäden ja als Argument für ein Umdenken beim Rathausneubau hergenommen worden.

Deutlicher noch wurde Schwabs Fraktionskollege Konrad Körner. Es seien alle möglichen Dinge erzählt worden, um einen neuen Beschluss zu bekommen, meinte er. Und fand dieses Vorgehen "ganz hart an der Grenze zur Fehlinformation des Stadtrates." Das wies der Bürgermeister deutlich von sich. Dieser Vorwurf sei schon "eine heiße Nummer". Es gehe nur um eine fachliche Frage. Die Verschattung sei klar als geeignet angesehen worden.

Peter Simon von den Grünen versuchte, die Debatte zu beenden. "99,9 Prozent aller Schulen dieser Welt würden sich totlachen über diese Diskussion", meinte er. In vielen Schulen gebe es überhaupt keinen Sonnenschutz. Fast jede Schule, so Simon, wäre glücklich, wenn sie so ausgestattet wäre wie die in Herzogenaurach.

Auf eine große Gegenrede verzichtete die CSU daraufhin, drückte allerdings ihr Unverständnis über Simons Aussage aus. Walter Drebinger verdeutlichte nochmal, dass das angeblich "kleine Problem" ausgereicht habe, um einen Stadtrats-Beschluss aufzuheben. Kurt Zollhöfer (ebenfalls CSU) mahnte abschließend dazu, in den letzten Sitzungen vor der Kommunalwahl in den Debatten doch den Stil zu wahren. Zuvor hatte Hacker schon gebeten, doch herunterzufahren.