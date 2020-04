Schutzmasken sind schnell vergriffen

Auf große Resonanz ist das Angebot des Herzogenauracher Seniorenbüros gestoßen, die älteren Bewohner der Stadt mit kostenlosen Schutzmasken auszustatten. Wie Michael Baltz vom Seniorenbüro berichtet, waren die 321 Masken, die zunächst bereitgestellt werden konnten, am Mittwoch bereits nach nicht ganz zweieinhalb Stunden verteilt, und das obwohl nur ein bis zwei Exemplare pro Person abgegeben wurden. Die Menschen seien vor dem Interims-Rathaus Schlange gestanden wie vor einem Supermarkt, in dem es zu Beginn der Corona-Krise noch Toilettenpapier zu kaufen gegeben habe, schildert Baltz seine Eindrücke. Er weist darauf hin, dass es sich um Behelfsmasken handelt, die für Alltagszwecke gut geeignet seien, auch wenn ihre Schutzwirkung mit zertifizierten Masken nicht vergleichbar ist.

Es gibt immer noch Bedarf

Nun komme es sicherlich darauf an, dass fleißig weiter genäht wird. Der Seniorenbeirat und das Herzo-Seniorenbüro bitten daher alle mit einer Nähmaschine ausgestatteten Hobby-Schneiderinnen in Herzogenaurach darum, in ihrer Hilfsbereitschaft nicht nachzulassen. Selbstgefertigte Masken seien schlichtweg der Renner in diesen Zeiten und werden gerne weiterhin im Foyer des Rathauses angenommen. Die bisher besonders beteiligten Gruppen "Basteln, Nähen, Stricken" des Seniorenbüros und "Quilting Bee Herzogenaurach" würden es nicht alleine schaffen, den Bedarf zu decken. "Vielleicht bildet gerade Ihre Maske ab kommenden Montag einen ganz besonderen Blickfang im Straßenbild Herzogenaurachs”, schreibt Baltz im Namen des Seniorenbüros und bedankt sich bereits vorab für die Unterstützung. red