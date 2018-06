Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal ist für Dienstag, 26. Juni, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf angesetzt. Das Gremium beschäftigt sich mit privaten Bauangelegenheiten, der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Abwasserbeseitigung Neudorf, der Anmeldung des Projekts "Abbau von baulichen Barrieren am ehemaligen Schulhaus Birkenreuth" der Förderinitiative "Innen statt Außen" (IsA) und mit dem Antrag an die Bayerischen Staatsforsten auf Errichtung einer Schutzhütte am Schwingbogen/Langes Tal.