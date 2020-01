Schutzheiliger der Schützen

Am Dienstagabend fand das "Sebastianschießen" der Scharfschützen-Gesellschaft Bad Staffelstein/Ebensfeld im Waldschießhaus am Wolfsanger statt. Der heilige Sebastian ist der Schutzheilige der Schützen, weil er als Offizier die Gewaltlosigkeit predigte und selbst das Ziel von Bogenschützen wurde. Am "Sebastianschießen", das mit dem Luftgewehr auf zehn Meter Entfernung ausgetragen wurde, nahmen 28 Schützen teil. Der Schütze, der den besten Tiefschuss erzielte, erhielt eine geschnitzte Sebastianfigur überreicht. Die begehrte Holzfigur erhielt Michael Schmitt von Rudi Spaderna überreicht. Die Sebastianfigur verbleibt im Schützenhaus und wird einen Ehrenplatz erhalten. Der Name des Siegers wird eingraviert. rsp