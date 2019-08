Schutzengelfest des Sankt Michaelsvereins

Sein Stiftungsfest begeht der Sankt Michaelsverein am Schutzengelfest, Sonntag, 1. September. Mitglieder, Vereinsabordnungen und die KAB Medlitz werden gebeten, zum Gottesdienst zu kommen. Der Festsonntag beginnt mit der Kirchenparade um 9.45 Uhr am Marktplatz, musikalisch begleitet von den Itzgrunder Musikanten. Danach zelebriert Präses Pfarrer Reinhold Braun um 10 Uhr in der Pfarrkirche die Festmessfeier. Prozession und Tedeum schließen sich an. Die Anwohner werden gebeten, ihre Häuser zu schmücken. red