Jeder Mensch braucht einen Schutzengel, unter diesem Motto steht das Schutzengelfest am Gügel am Sonntag, 1.September. Der Festtag wird hier seit über 350 Jahren gefeiert. Seit 1666 gibt es auch eine Schutzengelbruderschaft, die 1762 erneuert wurde. Der Festgottesdienst am Gügel beginnt um 9.30 Uhr, dem sich eine Sakramentsprozession zum Freialtar anschließt. Am Nachmittag findet um 14 Uhr eine Festandacht mit Neuaufnahmen in die Schutzengelbruderschaft statt. red