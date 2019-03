Schutzengel fuhr mit in Kalchreuth

Großes Glück hatte am späten Sonntagnachmittag eine 33-jährige Mutter mit ihrer dreijährigen Tochter bei einem Unfall zwischen Nürnberg-Neunhof und Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt). Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Kreisstraße und kam kurz vor dem Ortseingang Kalchreuth in einer leichten Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stellte sich hierbei auf und landete auf dem Dach. Sowohl die Fahrerin als auch das Kleinkind, welches im Kindersitz auf der Rückbank saß, wurden nur leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Foto: News5, Friedrich