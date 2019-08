Schutzengel fuhr auf dem Skateboard mit

Großes Glück hatte ein elfjähriger Junge, der am Samstagmittag mit seinem

Skateboard auf dem Gehweg der Kissinger Straße unterwegs war, meldete die Polizei. Beim Passieren der Ausfahrt eines der Verbrauchermärkte wurde er vom 59-jährigen Fahrer übersehen, der den Parkplatz gerade mit seinem Auto verlassen wollte. Beim Zusammenstoß fiel der Junge so unglücklich, dass er unter das noch rollende Fahrzeug geriet, wo Ersthelfer ihn jedoch schnell befreien konnten. Vorsichtshalber wurde der Elfjährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es stellte sich schnell heraus, dass er den Unfall ohne wesentliche Verletzungen überstanden hatte. An Sachschaden bleibt nur das zerbrochene Skateboard zu beklagen, hier stehen etwa 50 Euro als Wert im Raum. pol