"Schutzengel der Schulkinder" gelobt und ausgezeichnet

" Ihr seid Schutzengel der Schulkinder", stellte Bürgermeister Christian Mrosek die Schulweghelfer bei der Jahresabschlussfeier in den Mittelpunkt der Veranstaltung. Seit 30 Jahren gibt es diesen ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde.

Die Zusammenkunft in der Pizzeria "Am Markt" wollte der Bürgermeister auch als Dank und kleinen Ausgleich verstanden wissen an die, die Sommer wie Winter draußenstehen und die beiden Schulwegübergänge in der Gemeinde beaufsichtigen. Für die Eltern sei das ein beruhigendes Gefühl.

Seit über 35 Jahren organisiert die Kreisverkehrswacht mit Alfons Hrubesch an der Spitze den Einsatz der ehrenamtlichen Schulweghelfer im gesamten Landkreis Lichtenfels. In dieser Zeit ist an den gesicherten Überwegen kein Unfall geschehen und kein Kind zu Schaden gekommen. Den Dienst an der Allgemeinheit befand der Bürgermeister aber "als mit Zahlen nicht messbar". Er sprach seinen Dank für die Unterstützung aus und hob den Zusammenhalt der Gruppe hervor. Vor allem war er sich bewusst: "Wir brauchen euch, bitte macht weiter!"

Polizei-Inspektionsleiter Erich Günther befand es für gut, dass mit solchen Veranstaltungen die ehrenamtliche Tätigkeit wertgeschätzt werde. Er dankte für die geleistete Arbeit, denn die Polizei alleine könnte dies nicht schaffen. Des Weiteren hob er die Wichtigkeit des Schulweghelferdienstes hervor.

"Toll, dass ihr so etwas macht", drückte Schulleiter Christian Förtsch seinen Dank an die Schulweghelfer aus. Er bedauerte, dass es an der Schule immer schwieriger werde, Schüler zu finden, die bereit sind, vor der Schule Dienst zu tun.

Alfons Hrubesch appellierte an die Eltern, zu versprechen, wenigstens einmal ihre Zeit für das Schulkind zur Verfügung zu stellen.

Mit Monika Bauer, die für die Organisation des Schulweghelferdienstes in Redwitz seit 30 Jahren verantwortlich zeichnet, verabschiedete Hrubesch Beate Wagner mit dem Dank für 16 Jahre geleisteten Dienst und Natalie Laukert für fünf Jahre. Zurzeit versehen in der Gemeinde 28 Schulweghelfer ihren Dienst. Mit Freude wurde als neue Schulweghelferin Jasmin Gäbelein im Team aufgenommen. che