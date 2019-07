Schutz vor Hochwasser

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Dienstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr statt. Auf der Tagesordnung steht das Hochwasser- und Rückhaltekonzept in der Kernstadt.Bereits um 19 Uhr kommen die Mitglieder des Bauausschusses zu einer Sitzung zusammen. Folgende Punkte werden dabei behandelt: Bauantrag auf Anbau eines Balkons und Einbau zweiflügeliger Fenster am Wohnhaus Lend 14; Bauantrag auf Errichtung einer Lärmschutzwand auf dem Grundstück In der Au 16; Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung, Garage und Carport im Fasanenfeld 2; Bauantrag auf Umwandlung von Eisdiele zu Wohnung am Gebäude Kulmbacher Straße 13); Voranfrage auf Umwandlung von Gewerberäumen im EG des Gebäudes in der Kulmbacher Straße 24 in zwei Wohnungen. red