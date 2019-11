Schutz vor Einbrechern

Aufgrund der jüngsten Ereignisse in Neustadt laden die Freien Wähler zu einem Informationsabend zum Thema "Einbruchschutz" von Kriminalhauptmeister Christian Wollinger von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Coburg ein. Der Vortrag findet am Donnerstag, 28. November, ab 18 Uhr im Seecafé des Freizeitparks Villeneuve-sur-Lot statt. Die Teilnahme ist kostenlos. red