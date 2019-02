Schutz vor Einbrechern

Wenn die Tage kurz sind, haben Einbrecher Hochsaison. Aus diesem Grund berät die Kriminalpolizei Erlangen im Rahmen eines Informationsabends der Volkshochschule Eckental (Kreis Erlangen-Höchstadt) zum Thema Einbruchschutz.

Die Gemeinde Eckental war zuletzt mehrfach von Einbrechern heimgesucht worden. Zu Beginn des Jahres hatte sich insbesondere im Gemeindeteil Eckenhaid eine Serie von Einbrüchen in Wohnhäuser ereignet. Derartige Straftaten hinterlassen bei den betroffenen Bewohnern oftmals große Verunsicherung. VHS Eckental und Polizei laden daher zu einem kostenlosen Vortrag ein am Montag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Georg-Hänfling-Halle, Pfarrgarten 1, in Eschenau.

An diesem Abend bieten der Erste Kriminalhauptkommissar Gerhard Hittinger, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Erlangen, und Kriminalhauptkommissar Udo Winkler von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Erlangen eine Beratung rund um das Thema Einbruchschutz an. Als persönlicher Ansprechpartner der örtlich zuständigen Polizeiinspektion wird außerdem Polizeihauptkommissar Ludwig Weinkam, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Erlangen-Land, zur Verfügung stehen. pol