Schutz vor Betrügern

Die Pfarrgemeinde Schondra bietet am Mittwoch, 17. April, einen Vortrag mit Edgar Kast zum Thema "Lug und Betrug bei Senioren - Wie sichere ich mein Geld vor Gaunern" an. Kast zeigt die Betrugsmaschen der Gauner auf, sensibilisiert und gibt Tipps, worauf Personen in gefährlichen Situationen (wie Ansprechen auf der Straße, Schockanrufe, Handtaschendiebstahl, Haustürgeschäfte) achten müssen. Beginn ist um 14.30 Uhr im Pfarrheim. sek