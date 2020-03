Schutz im Stadtbus

Zum Schutz der Fahrgäste und der der Mitarbeiter im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) werden Kunden mit gültigem Fahrausweis ab sofort gebeten, beim Einsteigen ausschließlich die hinteren Bus-Türen zu nutzen. Wie die Stadtwerke weiter mitteilen, öffnet sich für Kunden, die beim Fahrer ein Ticket kaufen müssen, bis auf Weiteres an der vorderen Bustür nur noch ein Flügel. Der Ausstieg soll ausschließlich über die hinteren Türen erfolgen. "Mit dieser Maßnahme wollen wir Gedränge beim Einstieg vermeiden. Das ist eine wichtige Schutzmaßnahme für unsere Kundschaft und unser Fahrpersonal", sagt Geschäftsführer Michael Fiedeldey: "Unsere Fahrerinnen und Fahrer sind das Rückgrat eines funktionierenden Öffentlichen Personen-Nahverkehrs. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen schützen, damit das Verkehrssystem aufrecht erhalten bleibt." Täglich nutzen über 30 000 Fahrgäste die Busse der Stadtwerke Bamberg. Um Kontakte zum Fahrpersonal weiter zu reduzieren, werden Kunden gebeten, ihre Fahrscheine vor dem Einstieg in den Bus zu kaufen, beispielsweise am Fahrscheinautomaten. Auch online ist der Ticketkauf über die kostenlose App des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) möglich. red