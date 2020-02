Schutz für seltene Tierarten am Sonderlandeplatz

Bereits Ende September vergangenen Jahres wurden am Sonderlandeplatz Breitenau die ersten Landschaftspflege-Arbeiten im Rahmen der Vorbereitung des Instrumentenflugs (IFR) durchgeführt. In den nächsten Wochen werden diese Arbeiten fortgesetzt, teilt die Stadt jetzt mit.

Die Schaffung von neuen Flächen mit Sandmagerrasen und Zwergstrauchheide im Zuge der IFR-Einführung ist bereits umgesetzt. Für die weitere Verbesserung der Lebensbedingungen seltener Tierarten werden im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans nun Steinhaufen für Eidechsen sowie Brutkästen für Fledermäuse eingerichtet. Um die Fortpflanzung von Kreuzkröte und Kiebitz zu fördern, werden wasserführende Feuchtstellen geschaffen. Um dafür ausreichend Raum zu schaffen, werden Flächen, die sich heute als mehr oder weniger dichte Gehölzbestände präsentieren, von den selbst angesiedelten Birken, Brombeeren oder Pappeln befreit.

Außerdem müssen die Bäume im südwestlichen Wäldchen (Richtung Tennishalle/Brose-Gelände) aus flugrechtlichen Gründen eingekürzt werden. Die seitlichen Übergangsflächen beginnen für den Instrumentenflug in 75 Metern Entfernung zur Startbahnmittellinie. Das heißt, dass hier Bäume und Sträucher je nach Abstand von der Landebahn eine bestimmte Höhe nicht übersteigen dürfen. Je weiter die Bäume von der Startbahn entfernt stehen, desto weniger müssen sie gekürzt werden. Die Neigung des Übergangs ist 1:5, also gilt in 80 Metern Entfernung maximal ein Meter, bei 85 Metern gelten maximal zwei Meter und bei 90 Metern drei Meter als maximale Höhe des Bewuchses.

Suche nach Kampfmitteln

Schließlich finden in diesem Bereich auch Arbeiten für die Kampfmittelsondierung statt. Parallel zur Startbahn soll hier das neue offene Bett des Seebaches entstehen, der bislang teilweise verrohrt unter der Erde verläuft. Für die Landschaftsmaßnahme ist es notwendig, die Flächen auf Kampfmittel zu untersuchen, was noch im Winter erfolgen wird. Für die Untersuchungen werden am Rand des Wäldchens Büsche stark eingekürzt, um den Boden für die Geräte zugänglich zu machen. red