Schutz aus dem Drucker

Not macht erfinderisch: Auch im Landkreis Kulmbach laufen viele Initiativen mit dem Ziel, einen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten. Dieser Tage hat Wolfgang Lormes Kontakt zur BR-Redaktion aufgenommen.

Der Diplomphysiker und Lehrer für Physik und Mathematik am Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasium betreut dort auch die Robotik AG und das MGF-Lab. Er schreibt: "Als wir von einem Mitglied des Elternbeirats hörten, dass es die Initiative ,Maker vs Virus' gibt, bei der Freiwillige Schutzausrüstung oder Ersatzteile für Menschen in Not herstellen, war es für uns klar, dass wir hier mit unserer Ausrüstung im MGF-Lab helfen wollen."

Laut Lormes laufen seit kurzem die 3D-Drucker auf Hochtouren, um damit Gesichtsschutze herzustellen. Die Vorlagen der produzierten Modelle habe man im Internet gefunden. "Glücklicherweise haben zwei unserer Gymnasiasten kurz vor der Schulschließung einen unserer neuen Ender zum Fertigbauen mit nach Hause bekommen, auf dem sie nun ebenfalls produzieren."

Die Nachfrage ist Lormes zufolge sehr groß: "So haben uns bereits kurz nach Bekanntgabe unseres Angebots Kulmbacher Zahnärzte, Ärzte und Firmen, deren Angestellte im Außendienst ebenfalls Kundenkontakt haben, nach rund 50 Faceshields angefragt, Tendenz steigend."

Aktuell fertige man vier verschiedene Modelle. Bei einem werde die DIN-A4-Folie hochkant oder quer durch einen dünnen Schlitz geführt und dadurch eingeklemmt. Bei den anderen drei Modellen würden Löcher in die Folie gestanzt, mit denen diese am gedruckten Rahmen eingehängt werde.

Zwei dieser Modelle hielten durch einen Klemmbügel am Kopf, ein drittes sei sehr leicht und werde mit einem Haushaltsgummi am Hinterkopf gespannt. "Außerdem hat es den charmanten Vorteil, dass es sich gestapelt in unter einer Stunde pro Bügel drucken lässt", so der Pädagoge. Am umfunktionierten Küchentisch würden die Bügel dann mit den Folien bestückt, danach seien sie zur Auslieferung bereit. red