Schutz auch für Neugeborene

Gefahr durch Angehörige



Von Montag bis Freitag kommender Woche findet die 5. Bayerische Impfwoche statt. Auch das Gesundheitsamt Kulmbach beteiligt sich an dieser bayernweiten Beratung. "Impfen rund um die junge Familie" lautet das Motto der Impfwoche, die das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen vom 23. bis 29. April parallel zur Europäischen Impfwoche veranstaltet.Mit zahlreichen landesweiten Aktionen wird im Freistaat auf die empfohlenen Impfungen vor und während der Schwangerschaft bei den werdenden Eltern und bei den Kontaktpersonen von Neugeborenen wie Geschwistern, Großeltern sowie medizinischem Personal wie Hebammen und Ärzten aufmerksam gemacht.Hintergrund ist, dass vermeintliche Kinderkrankheiten wie zum Beispiel Masern oder Keuchhusten mittlerweile vermehrt im Erwachsenenalter auftreten. Somit stellen infektiöse Familienangehörige, andere Verwandte oder Bezugspersonen eine Gesundheitsgefahr für noch nicht geimpfte Neugeborene dar. Die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen ist Initiator dieser Impfwoche. Sie vereint Ärzteverbände, den öffentlichen Gesundheitsdienst, Apothekenverband, Hebammenverband, die Kassen und viele weitere industrieunabhängige Akteure, denen eine fundierte Information der Bevölkerung zum Impfschutz ein Anliegen ist."Als zweifache Mutter und Ärztin liegt mir die Gesundheit unserer Kleinsten besonders am Herzen. Ein gesundes und vollständig geimpftes Umfeld schützt Neugeborene am besten vor Infektionskrankheiten", sagt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml.Die Gesundheitsämter beraten verstärkt zu allen Impffragen rund um die junge Familie. Wer sichergehen möchte, ausreichend geimpft zu sein, kann den Impfpass im Gesundheitsamt Kulmbach überprüfen lassen. Ebenso stehen für Impffragen in dieser Woche im besonderen Maße viele niedergelassene Ärzte, Betriebsärzte sowie Apotheker zur Verfügung. Weitere Infos im Internet unter www.schutz-impfung-jetzt.de