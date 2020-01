Schuss abgegeben

In den ersten Morgenstunden des neuen Jahres fiel ein 23-Jähriger in Röthlein negativ auf, als er einen Schuss aus einer Schreckschusspistole abgab. Der junge Mann wollte zu einer privaten Feier und wurde nicht eingelassen, weil er nicht eingeladen war. Darüber ärgerte er sich so sehr, dass er einen Schuss auf den Boden abgab. Sein Frust und seine unüberlegte Tat wurden wahrscheinlich noch durch seine starke Alkoholisierung von 1,54 Promille gefördert, so die Polizei. Da der 23-Jährige den erforderlichen kleinen Waffenschein besitzt, diesen jedoch nicht dabei hatte, erwarten ihn nun Ordnungswidrigkeitenverfahren. pol