Schulzentrum ist ein Thema

Im Rahmen der Sitzung des Kulturausschusses des Landkreises am Montag, 27. Januar, steht das Thema "Schulzentrum Hammelburg" auf der Tagesordnung. Unter anderem wird das Wettbewerbsverfahren vorgestellt. Auch stehen verschiedene Haushaltsberatungen an. Beginn der Sitzung ist um 14 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes im Erweiterungsbau (Raum C U 1.01). Der Eingang erfolgt über den Eisenstädter Platz. sek