Schulwegunfall in Uttenreuth

Am Mittwochmorgen hat sich in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Schulwegunfall ereignet. Ein 31-jähriger Nürnberger fuhr mit seinem Mercedes die Breslauer Straße in Richtung Süden und hielt an der Kreuzung zum Schleifweg an, da hier die Rechts-vor-links-Regelung gilt. Da von rechts kein Verkehrsteilnehmer kam, fuhr er wieder an. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad den Schleifweg. Ohne die Geschwindigkeit zu vermindern, fuhr sie in die Kreuzung und stieß dabei gegen die Front des Mercedes Vito. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich Prellungen zu. Sie kam mit dem Rettungswagen in die Unfallchirurgie. Sie wurde nur leicht verletzt und konnte bereits am Nachmittag die Klinik wieder verlassen. Am Auto zersprang die Windschutzscheibe. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1600 Euro. pol