Schulweghelfer für ihre ehrenamtliche Tätigkeit geehrt

Als unverzichtbares Ehrenamt wurden die Tätigkeiten der Schulweghelfer bei einer kleinen Feierstunde in Burgkunstadt bezeichnet. "Wir brauchen sie", gab Alfons Hrubesch, der Leiter der Kreisverkehrswacht, den anwesenden Schulweghelfern zu verstehen. Im Landkreis waren im letzten Jahr 819 Schulweghelfer tätig, die 33 000 freiwillige Stunden dabei ableisteten. Eine Fahrt wird 2019 nach Portoroz (Slowenien) stattfinden.

Hrubesch dankte Hanne Vetter, die in Burgkunstadt die Koordination innehat. Bürgermeisterin Christine Frieß lobte das große Engagement, das die Schulweghelfer auch bei Wind, Regen, Eis und Schnee leisten. Susi Krauß, die Leiterin der Friedrich-Baur-Grundschule, dankte den Schulweghelfern für ihr Wirken im vergangenen Jahr. Michael Lang, der Sachbearbeiter von der Polizei, freute sich über so viel Gemeinschaftssinn im Bereich Verkehr. "Für die Kinder im Verkehr den Kopf hinhalten muss bedeuten, Respekt vor diesem Dienst zu haben", sagte Lang. Im Jahr 2017 hat es in Oberfranken 24 Schulwegunfälle mit drei Schwerverletzten gegeben. 2017 gab es Bayernweit 338 Schulwegunfälle mit einem toten Kind. "Dies ist eine Zahl die niemand gefallen kann", so Lang. Zusammen mit der Bürgermeisterin Frieß verabschiedete Hrubesch Susanne Kremer (20 Jahre), Carita Müller (18), Birgit Richter (16), Lydia Fetzer (16), Heike Reinhardt (10), Rudi Fetzer (10) und Irene Bastron (4). rdi