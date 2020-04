Schulweg nach Sanierung wieder nutzbar

Mindestens seit dem Beginn seiner Stadtratstätigkeit wurde bei Bürgergesprächen in Ober- und Unterwohlsbach regelmäßig die ordnungsgemäße Wiederherstellung des Schulweges gefordert, weil dieser Abschnitt eine wichtige Verbindung der beiden Rödentaler Stadtteile sei, erinnert sich Bürgermeister Marco Steiner. Nun konnte nach der Sanierung des größten und schlechtesten Teils des Weges die Verbindung für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden, teilt die Stadt Rödental mit. Bei den Bürgern habe dies großen Anklang gefunden.

So sind auch Finn Grün und seine Großmutter begeistert von dem nun endlich wieder optimal gestalteten Weg. Gerade jetzt nutzen die beiden eine Pause vom Homeschooling für eine kurze Radtour. "Früher war hier an vielen Stellen kein Begegnungsverkehr mehr möglich, und zum Teil bestand die Gefahr von Verletzungen aufgrund der Unebenheiten. Diese Zeiten sind nun vorbei!", freut sich die Oberwohlsbacherin und dankt dem Bau- und Umweltsenat und dem Bürgermeister für die Durchführung der Baumaßnahme. Diese konnte nach Angaben der Stadt nicht zuletzt dank der Kooperationsbereitschaft des angrenzenden Landwirts umgesetzt werden.

Auch das verbleibende Reststück soll so bald wie möglich noch erneuert werden. Wie der Name des Weges bereits aussagt, wurde dieser früher insbesondere von den Unterwohlsbacher Schülern genutzt, um das Schulhaus in Oberwohlsbach zu besuchen. Mit der Schließung und dem Abriss des Gebäudes hat der Weg zwar diese Funktion verloren, nicht aber seine Bedeutung als kurze und wichtige Verbindung.

Für die Oberwohlsbacher sowie die Kindergartenkinder ist nun auch die Rosenau als Naherholungsgebiet noch einfacher zu erreichen. Die Strecke besitzt jedoch auch überregionale Bedeutung für Wanderfreunde. Sie ist beispielsweise Teil des Carl-Escher-Weges. red